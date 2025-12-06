دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل أعمال in India في Elevate K-12 من ₹1.96M إلى ₹2.74M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Elevate K-12. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$24.2K - $29.3K
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$22.3K$24.2K$29.3K$31.2K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Elevate K-12?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أعمال في Elevate K-12 in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹2,738,952. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Elevate K-12 لوظيفة محلل أعمال in India هو ₹1,959,768.

موارد أخرى

