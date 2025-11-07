دليل الشركات
Electronic Arts
مصمم منتجات المستوى

Product Designer II

المستويات في Electronic Arts

مقارنة المستويات
  1. Associate Product Designer
  2. Product Designer I
  3. Product Designer II
    4. عرض 4 مستويات أكثر
المتوسط سنوي إجمالي التعويضات
CA$74,175
الراتب الأساسي
CA$94,812
منح الأسهم ()
CA$2,882
المكافآت
CA$5,929
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
أحدث المرتبات المقدمة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Electronic Arts

موارد أخرى