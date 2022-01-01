دليل الشركات
Eightfold
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Eightfold الرواتب

نطاق رواتب Eightfold يتراوح من $46,072 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مهندس برمجيات في الطرف الأدنى إلى $521,380 لـ الموارد البشرية في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Eightfold. آخر تحديث: 8/8/2025

$160K

احصل على الأجر، لا التلاعب

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تزيد عن 30 ألف دولار (وأحياناً 300 ألف دولار+).احصل على تفاوض على راتبك أو مراجعة سيرتك الذاتية بواسطة خبراء حقيقيين - موظفين توظيف يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ضمان جودة البرمجيات

مدير المنتج
Median $51.1K
الموارد البشرية
$521K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
مصمم المنتج
$173K
مدير المشاريع
$204K
مُوظِّف
$81.5K
المبيعات
$119K
مهندس مبيعات
$173K
مدير هندسة البرمجيات
$390K
هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
Options

في Eightfold، تخضع Options لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

هل لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع Levels.fyi للتفاعل مع موظفين من شركات مختلفة والحصول على نصائح مهنية والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Eightfold هو الموارد البشرية at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $521,380. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Eightfold هو $146,130.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Eightfold

شركات ذات صلة

  • FLEXE
  • RMS
  • Coda
  • Snorkel AI
  • Okcoin
  • شاهد جميع الشركات ➜

موارد أخرى