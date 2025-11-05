دليل الشركات
EDF FR
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس ميكانيكي

  • جميع رواتب مهندس ميكانيكي

  • Greater Paris Area

EDF FR مهندس ميكانيكي الرواتب في Greater Paris Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس ميكانيكي in Greater Paris Area الوسطية في EDF FR €42.6K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في EDF FR. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
إجمالي سنوي
€42.6K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
€37.1K
Stock (/yr)
€0
مكافأة
€5.5K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في EDF FR?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس ميكانيكي الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ميكانيكي في EDF FR in Greater Paris Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €43,378. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في EDF FR لوظيفة مهندس ميكانيكي in Greater Paris Area هو €42,550.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ EDF FR

الشركات ذات الصلة

  • Square
  • Lyft
  • Stripe
  • Netflix
  • Airbnb
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى