EcoCart الرواتب

تتراوح رواتب EcoCart من $158,100 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير منتجات في الحد الأدنى إلى $190,000 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في EcoCart. آخر تحديث: 11/19/2025

مهندس برمجيات
Median $190K
مدير منتجات
$158K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في EcoCart هي مهندس برمجيات بتعويض إجمالي سنوي قدره $190,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في EcoCart هو $174,050.

