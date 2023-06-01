EcoCart الرواتب

تتراوح رواتب EcoCart من $158,100 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير منتجات في الحد الأدنى إلى $190,000 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في EcoCart . آخر تحديث: 11/19/2025