أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البيانات في eClinicalWorks in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $146,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.