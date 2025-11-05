دليل الشركات
Echo Global Logistics مهندس برمجيات الرواتب في Greater Chicago Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Chicago Area الوسطية في Echo Global Logistics $90K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Echo Global Logistics. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Echo Global Logistics
Software Engineer
Chicago, IL
إجمالي سنوي
$90K
المستوى
Software Engineer
الراتب الأساسي
$90K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Echo Global Logistics?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس البرمجيات الشاملة

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Echo Global Logistics in Greater Chicago Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $132,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Echo Global Logistics لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Chicago Area هو $110,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Echo Global Logistics

