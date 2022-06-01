Duetto الرواتب

تتراوح رواتب Duetto من $153,022 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأدنى إلى $275,000 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Duetto . آخر تحديث: 11/23/2025