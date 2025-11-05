دليل الشركات
Duck Creek Technologies مدير هندسة البرمجيات الرواتب في New York City Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in New York City Area الوسطية في Duck Creek Technologies $220K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Duck Creek Technologies. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
إجمالي سنوي
$220K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$190K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$30K
سنوات العمل بالشركة
17 سنوات
سنوات الخبرة
17 سنوات
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Duck Creek Technologies in New York City Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $227,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Duck Creek Technologies لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in New York City Area هو $220,000.

