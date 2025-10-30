يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في DRW من $203K لكل year لمستوى L2 إلى $387K لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $259K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في DRW. آخر تحديث: 10/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد