يتراوح تعويض مهندس برمجيات in India في Druva من ₹2.59M لكل year لمستوى Staff Software Engineer إلى ₹6.68M لكل year لمستوى Principal Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹4.59M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Druva. آخر تحديث: 9/22/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
