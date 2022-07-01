Drawbridge الرواتب

تتراوح رواتب Drawbridge من $160,800 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب تقني معلومات في الحد الأدنى إلى $174,125 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Drawbridge . آخر تحديث: 11/19/2025