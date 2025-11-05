دليل الشركات
Draper
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Greater Boston Area

Draper مهندس برمجيات الرواتب في Greater Boston Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Boston Area الوسطية في Draper $130K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Draper. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Draper
MTS2
Boston, MA
إجمالي سنوي
$130K
المستوى
L4
الراتب الأساسي
$130K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Draper?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس الأنظمة

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Draper in Greater Boston Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $172,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Draper لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Boston Area هو $130,000.

