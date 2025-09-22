دليل الشركات
DP World
DP World مهندس برمجيات الرواتب

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in India في DP World من ₹2.21M لكل year لمستوى SDE إلى ₹4.97M لكل year لمستوى Group SDE 2. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹4.08M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في DP World. آخر تحديث: 9/22/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
SDE
(المستوى المبتدئ)
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في DP World?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ضمان الجودة

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at DP World in India sits at a yearly total compensation of ₹6,635,935. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DP World for the مهندس برمجيات role in India is ₹3,987,642.

