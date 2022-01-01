دليل الشركات
Doximity
Doximity الرواتب

نطاق رواتب Doximity يتراوح من $120,000 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ التسويق في الطرف الأدنى إلى $299,000 لـ مدير المنتج في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Doximity. آخر تحديث: 8/18/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $210K

مهندس برمجيات متكامل

التسويق
Median $120K
مدير المنتج
Median $299K

عالم البيانات
Median $125K
تطوير الأعمال
$124K
محلل بيانات
$219K
مصمم المنتج
$225K
المبيعات
$225K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Doximity، تخضع منح الأسهم/الحقوق لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at Doximity is مدير المنتج with a yearly total compensation of $299,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Doximity is $214,550.

