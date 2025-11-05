دليل الشركات
Dotdash Meredith مهندس برمجيات الرواتب في Greater Seattle Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Seattle Area الوسطية في Dotdash Meredith $150K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Dotdash Meredith. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Dotdash Meredith
Senior Software Engineer I
New York, NY
إجمالي سنوي
$150K
المستوى
S1
الراتب الأساسي
$150K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
8 سنوات
سنوات الخبرة
10 سنوات
المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الخلفية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Dotdash Meredith in Greater Seattle Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $194,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Dotdash Meredith لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Seattle Area هو $150,125.

