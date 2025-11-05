دليل الشركات
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
Dotdash Meredith مهندس برمجيات الرواتب في Canada

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Canada في Dotdash Meredith من CA$48.3K لكل year لمستوى Software Engineer 1 إلى CA$113K لكل year لمستوى Software Engineer 2. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Canada الوسطية yearياً CA$84.5K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Dotdash Meredith. آخر تحديث: 11/5/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer 1
(المستوى المبتدئ)
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في Dotdash Meredith?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الخلفية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Dotdash Meredith in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$120,928. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Dotdash Meredith لوظيفة مهندس برمجيات in Canada هو CA$84,541.

