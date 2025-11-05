يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Canada في Dotdash Meredith من CA$48.3K لكل year لمستوى Software Engineer 1 إلى CA$113K لكل year لمستوى Software Engineer 2. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Canada الوسطية yearياً CA$84.5K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Dotdash Meredith. آخر تحديث: 11/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
