Domino Data Lab
Domino Data Lab الرواتب

تتراوح رواتب Domino Data Lab من $165,825 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب كاتب تقني في الحد الأدنى إلى $497,376 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Domino Data Lab. آخر تحديث: 10/14/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $208K
مدير منتج
Median $240K
عالم بيانات
$247K

محلل مالي
$229K
مصمم منتجات
$191K
موظف توظيف
$229K
مدير هندسة البرمجيات
$497K
مهندس حلول
$171K
كاتب تقني
$166K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Domino Data Lab، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Domino Data Lab هي مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $497,376. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Domino Data Lab هو $228,850.

