يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United States الوسطية في Dollar Shave Club $138K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Dollar Shave Club. آخر تحديث: 9/25/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Dollar Shave Club
Software Engineer
Los Angeles, CA
إجمالي سنوي
$138K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
$138K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Dollar Shave Club?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Dollar Shave Club in United States sits at a yearly total compensation of $180,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dollar Shave Club for the مهندس برمجيات role in United States is $138,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Dollar Shave Club

موارد أخرى