دليل الشركات
Dolby Laboratories
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Dolby Laboratories الرواتب

نطاق رواتب Dolby Laboratories يتراوح من $87,720 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ الموارد البشرية في الطرف الأدنى إلى $537,300 لـ مدير عمليات الأعمال في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Dolby Laboratories. آخر تحديث: 8/17/2025

$160K

احصل على الأجر، لا التلاعب

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تزيد عن 30 ألف دولار (وأحياناً 300 ألف دولار+).احصل على تفاوض على راتبك أو مراجعة سيرتك الذاتية بواسطة خبراء حقيقيين - موظفين توظيف يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

عالم بحث

مدير المنتج
P3 $208K
P4 $265K
مدير عمليات الأعمال
$537K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
تطوير الأعمال
$400K
عالم البيانات
$299K
مهندس كهربائي
$122K
محلل مالي
$249K
مهندس عتاد
$188K
الموارد البشرية
$87.7K
متخصص تكنولوجيا المعلومات
$250K
التسويق
$292K
عمليات التسويق
$381K
مصمم المنتج
$183K
مدير المشاريع
$116K
المبيعات
$151K
مهندس مبيعات
$208K
مهندس حلول
$138K
مدير البرامج التقنية
$152K
هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في Dolby Laboratories، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوي)

هل لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع Levels.fyi للتفاعل مع موظفين من شركات مختلفة والحصول على نصائح مهنية والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at Dolby Laboratories is مدير عمليات الأعمال at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $537,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dolby Laboratories is $208,158.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Dolby Laboratories

شركات ذات صلة

  • Fitbit
  • Zynga
  • Sonos
  • Yelp
  • Grubhub
  • شاهد جميع الشركات ➜

موارد أخرى