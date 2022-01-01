Dolby Laboratories الرواتب

نطاق رواتب Dolby Laboratories يتراوح من $87,720 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ الموارد البشرية في الطرف الأدنى إلى $537,300 لـ مدير عمليات الأعمال في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Dolby Laboratories. آخر تحديث: 8/17/2025
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Dolby Laboratories، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوي)
