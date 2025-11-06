دليل الشركات
DNV
DNV مهندس برمجيات الرواتب في Greater Oslo Region

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Oslo Region الوسطية في DNV NOK 676K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في DNV. آخر تحديث: 11/6/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
إجمالي سنوي
NOK 676K
المستوى
L1
الراتب الأساسي
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
مكافأة
NOK 0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
1 سنة
ما هي المستويات المهنية في DNV?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في DNV in Greater Oslo Region تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NOK 902,220. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في DNV لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Oslo Region هو NOK 675,840.

