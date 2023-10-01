dLocal الرواتب

تتراوح رواتب dLocal من $16,838 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $103,478 لمنصب مهندس حلول في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في dLocal . آخر تحديث: 11/19/2025