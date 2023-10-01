dLocal الرواتب

دليل الشركات
تتراوح رواتب dLocal من $16,838 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $103,478 لمنصب مهندس حلول في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في dLocal. آخر تحديث: 11/19/2025

مهندس برمجيات
Median $81.8K

مهندس البرمجيات الخلفية

محاسب
$39.6K
خدمة العملاء
$16.8K

عالم بيانات
$80.4K
تقني معلومات
$73.2K
مدير منتجات
$45.5K
مدير هندسة البرمجيات
$97.2K
مهندس حلول
$103K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في dLocal هي مهندس حلول at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $103,478. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في dLocal هو $76,778.

