دليل الشركات
DISA Global Solutions
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • مهندس البرمجيات الشاملة

DISA Global Solutions مهندس البرمجيات الشاملة الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس البرمجيات الشاملة in United States الوسطية في DISA Global Solutions $125K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في DISA Global Solutions. آخر تحديث: 11/11/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
DISA Global Solutions
Software Engineer
Houston, TX
إجمالي سنوي
$125K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$125K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
17 سنوات
ما هي المستويات المهنية في DISA Global Solutions?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البرمجيات الشاملة في DISA Global Solutions in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $127,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في DISA Global Solutions لوظيفة مهندس البرمجيات الشاملة in United States هو $126,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ DISA Global Solutions

الشركات ذات الصلة

  • Lyft
  • Netflix
  • Snap
  • Airbnb
  • Apple
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى