دليل الشركات
Direct Line Group
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Greater London Area

Direct Line Group مهندس برمجيات الرواتب في Greater London Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater London Area الوسطية في Direct Line Group £55K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Direct Line Group. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Direct Line Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
إجمالي سنوي
£55K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
£51.4K
Stock (/yr)
£514.2
مكافأة
£3.1K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
6 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Direct Line Group?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Direct Line Group in Greater London Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £72,857. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Direct Line Group لوظيفة مهندس برمجيات in Greater London Area هو £52,891.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Direct Line Group

الشركات ذات الصلة

  • DoorDash
  • Apple
  • PayPal
  • Coinbase
  • Tesla
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى