Dimensional Fund Advisors مهندس برمجيات الرواتب في Greater Austin Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Austin Area الوسطية في Dimensional Fund Advisors $151K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Dimensional Fund Advisors. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Dimensional Fund Advisors
Software Engineer
Austin, TX
إجمالي سنوي
$151K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
$132K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$19K
سنوات العمل بالشركة
5-10 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Dimensional Fund Advisors in Greater Austin Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $155,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Dimensional Fund Advisors لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Austin Area هو $102,500.

