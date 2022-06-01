DigitalOnUs الرواتب

تتراوح رواتب DigitalOnUs من $58,729 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $80,400 لمنصب مهندس حلول في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في DigitalOnUs . آخر تحديث: 11/22/2025