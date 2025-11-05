دليل الشركات
Digital Infuzion
Digital Infuzion مهندس برمجيات الرواتب في Northern Virginia Washington DC

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Northern Virginia Washington DC الوسطية في Digital Infuzion $90K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Digital Infuzion. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
Digital Infuzion
Software Engineer
Rockville, MD
إجمالي سنوي
$90K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$90K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Digital Infuzion?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Digital Infuzion in Northern Virginia Washington DC تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $148,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Digital Infuzion لوظيفة مهندس برمجيات in Northern Virginia Washington DC هو $90,000.

