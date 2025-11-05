دليل الشركات
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Greater Montreal

Dialogue مهندس برمجيات الرواتب في Greater Montreal

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Montreal الوسطية في Dialogue CA$137K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Dialogue. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Dialogue
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
إجمالي سنوي
CA$137K
المستوى
2B
الراتب الأساسي
CA$127K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$9.5K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Dialogue?
أحدث الرواتب المرسلة
المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس البرمجيات الخلفية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Dialogue in Greater Montreal تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$165,890. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Dialogue لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Montreal هو CA$119,890.

