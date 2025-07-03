Dialog الرواتب

تتراوح رواتب Dialog من $2,750 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب عالم بيانات في الحد الأدنى إلى $170,850 لمنصب مهندس أجهزة في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Dialog . آخر تحديث: 11/19/2025