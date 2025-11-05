دليل الشركات
Deutsche Telekom مهندس برمجيات الرواتب في Hungary

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Hungary في Deutsche Telekom من HUF 12.92M لكل year لمستوى Software Engineer إلى HUF 19.62M لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Hungary الوسطية yearياً HUF 12.42M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Deutsche Telekom. آخر تحديث: 11/5/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Junior Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.92M
HUF 12.4M
HUF 0
HUF 522K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
عرض 1 مستويات أكثر
Block logo
+HUF 20.16M
Robinhood logo
+HUF 30.94M
Stripe logo
+HUF 6.95M
Datadog logo
+HUF 12.17M
Verily logo
+HUF 7.65M
أحدث الرواتب المرسلة
ما هي المستويات المهنية في Deutsche Telekom?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الخلفية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Deutsche Telekom in Hungary تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره HUF 22,558,597. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Deutsche Telekom لوظيفة مهندس برمجيات in Hungary هو HUF 12,809,942.

الوظائف المميزة

الشركات ذات الصلة

  • Sprint
  • Vodafone
  • TELUS
  • BT
  • Singtel
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى