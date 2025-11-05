يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greece في Deutsche Telekom من €35.6K لكل year لمستوى Software Engineer إلى €26.2K لكل year لمستوى Lead Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greece الوسطية yearياً €29.2K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Deutsche Telekom. آخر تحديث: 11/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
