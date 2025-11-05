دليل الشركات
Deutsche Telekom
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Greece

Deutsche Telekom مهندس برمجيات الرواتب في Greece

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greece في Deutsche Telekom من €35.6K لكل year لمستوى Software Engineer إلى €26.2K لكل year لمستوى Lead Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greece الوسطية yearياً €29.2K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Deutsche Telekom. آخر تحديث: 11/5/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Junior Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
عرض 1 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في Deutsche Telekom?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الخلفية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Deutsche Telekom in Greece تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €55,456. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Deutsche Telekom لوظيفة مهندس برمجيات in Greece هو €29,240.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Deutsche Telekom

موارد أخرى