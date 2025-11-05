يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Germany في Deutsche Telekom من €41.1K لكل year لمستوى Junior Software Engineer إلى €131K لكل year لمستوى Principal Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Germany الوسطية yearياً €66.5K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Deutsche Telekom. آخر تحديث: 11/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد