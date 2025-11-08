دليل الشركات
Deutsche Bank
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

مهندس برمجيات المستوى

AVP

المستويات في Deutsche Bank

مقارنة المستويات
  1. Analyst
  2. Associate
  3. AVP
    4. عرض 3 مستويات أكثر
المتوسط سنوي إجمالي التعويضات
€94,547
الراتب الأساسي
€80,606
منح الأسهم ()
€0
المكافآت
€2,407
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.6K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
أحدث المرتبات المقدمة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Deutsche Bank

الشركات ذات الصلة

  • KeyBank
  • RBC
  • Scotiabank
  • JPMorgan Chase
  • Bank of America
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى