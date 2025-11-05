دليل الشركات
Deutsche Bahn
Deutsche Bahn مهندس برمجيات الرواتب في Greater Rhine-Main Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Rhine-Main Area الوسطية في Deutsche Bahn €65.1K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Deutsche Bahn. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Deutsche Bahn
Devops Engineer
hidden
إجمالي سنوي
€65.1K
المستوى
L2
الراتب الأساسي
€64.1K
Stock (/yr)
€0
مكافأة
€1K
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
11+ سنوات
ما هي المستويات المهنية في Deutsche Bahn?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Deutsche Bahn in Greater Rhine-Main Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €106,746. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Deutsche Bahn لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Rhine-Main Area هو €60,513.

