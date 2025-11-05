أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Deutsche Bahn in Greater Rhine-Main Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €106,746. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.