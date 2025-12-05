دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير منتجات in United States في Design Everest من $83K إلى $116K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Design Everest. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$90K - $109K
United States
$83K$90K$109K$116K
ما هي المستويات المهنية في Design Everest?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Design Everest in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $116,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Design Everest لوظيفة مدير منتجات in United States هو $83,000.

