Deputy مدير تصميم المنتجات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير تصميم المنتجات in Australia في Deputy من A$133K إلى A$186K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Deputy. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$93.9K - $111K
Australia
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$87.6K$93.9K$111K$122K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Deputy?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير تصميم المنتجات في Deputy in Australia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره A$185,840. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Deputy لوظيفة مدير تصميم المنتجات in Australia هو A$133,424.

موارد أخرى

