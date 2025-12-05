دليل الشركات
Depop
Depop عمليات الأفراد الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض عمليات الأفراد في Depop من £71.7K إلى £100K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Depop. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$105K - $127K
United Kingdom
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$96.5K$105K$127K$135K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Depop?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عمليات الأفراد في Depop تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £100,240. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Depop لوظيفة عمليات الأفراد هو £71,723.

