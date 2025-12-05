دليل الشركات
Department of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs عمليات الأفراد الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض عمليات الأفراد في Department of Veterans Affairs من $151K إلى $206K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Department of Veterans Affairs. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$162K - $196K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$151K$162K$196K$206K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Department of Veterans Affairs?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عمليات الأفراد في Department of Veterans Affairs تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $206,480. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Department of Veterans Affairs لوظيفة عمليات الأفراد هو $151,300.

موارد أخرى

