Department of Homeland Security
Department of Homeland Security تقني معلومات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض تقني معلومات في Department of Homeland Security من $115K إلى $168K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Department of Homeland Security. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$132K - $151K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$115K$132K$151K$168K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Department of Homeland Security?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تقني معلومات في Department of Homeland Security تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $167,560. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Department of Homeland Security لوظيفة تقني معلومات هو $115,020.

