أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Dentsu in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹1,196,356. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.