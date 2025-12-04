دليل الشركات
Dentons
Dentons مستثمر رؤوس أموال مخاطرة الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مستثمر رؤوس أموال مخاطرة in United States في Dentons من $336K إلى $468K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Dentons. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$360K - $424K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$336K$360K$424K$468K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Dentons?

المسميات الوظيفية المدرجة

مشارك

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مستثمر رؤوس أموال مخاطرة في Dentons in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $468,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Dentons لوظيفة مستثمر رؤوس أموال مخاطرة in United States هو $336,000.

