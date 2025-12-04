دليل الشركات
Dentons
Dentons قانوني الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Dentons. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$128K - $154K
Singapore
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$119K$128K$154K$163K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Dentons?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة قانوني في Dentons in Singapore تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 210,054. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Dentons لوظيفة قانوني in Singapore هو SGD 153,919.

موارد أخرى

