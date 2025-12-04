دليل الشركات
Dentons
Dentons خدمة العملاء الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض خدمة العملاء in Russia في Dentons من RUB 4.15M إلى RUB 5.9M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Dentons. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$60.8K - $72K
Russia
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$53.5K$60.8K$72K$75.9K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Dentons?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة خدمة العملاء في Dentons in Russia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره RUB 5,895,213. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Dentons لوظيفة خدمة العملاء in Russia هو RUB 4,152,280.

موارد أخرى

