أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في DENSO in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $174,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.