يتراوح متوسط إجمالي تعويض عالم بيانات in India في Denodo من ₹757K إلى ₹1.03M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Denodo. آخر تحديث: 12/4/2025
متوسط إجمالي التعويضات
