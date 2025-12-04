دليل الشركات
Democratic National Committee
Democratic National Committee محلل أعمال الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل أعمال in United States في Democratic National Committee من $80.8K إلى $113K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Democratic National Committee. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$87.4K - $102K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$80.8K$87.4K$102K$113K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Democratic National Committee?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أعمال في Democratic National Committee in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $113,050. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Democratic National Committee لوظيفة محلل أعمال in United States هو $80,750.

