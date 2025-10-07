يتراوح تعويض مهندس برمجيات الواجهة الخلفية in Portugal في Deloitte من €16.8K لكل year لمستوى L1 إلى €25.7K لكل year لمستوى L3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Portugal الوسطية yearياً €15.7K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Deloitte. آخر تحديث: 10/7/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L1
€16.8K
€16.8K
€0
€0
L2
€23.2K
€23.2K
€0
€0
L3
€25.7K
€22.4K
€0
€3.3K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
