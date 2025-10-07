يتراوح تعويض مصمم تجربة المستخدم in United States في Deloitte من $85.6K لكل year لمستوى L1 إلى $230K لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $115K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Deloitte. آخر تحديث: 10/7/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L1
$85.6K
$85.4K
$0
$208
L2
$108K
$107K
$0
$1.5K
L3
$166K
$147K
$0
$19K
L4
$134K
$118K
$0
$15.9K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Deloitte، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)