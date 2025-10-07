يتراوح تعويض Technical Accountant in United States في Deloitte من $125K لكل year لمستوى L2 إلى $258K لكل year لمستوى L5. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Deloitte. آخر تحديث: 10/7/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$125K
$112K
$0
$12.7K
L3
$165K
$150K
$2.9K
$11.8K
L4
$161K
$158K
$0
$3.3K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Deloitte، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)