أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير مشاريع في Dell Technologies in Taiwan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NT$3,324,374. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.